В ЦБ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. Такое заявление сделала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, льготную программу нужно постепенно сворачивать, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

«Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — сказала Морозова.

Она отметила, что льготная ипотека «теряет свой социально направленный характер», так как в крупных городах фиксируется «большой инвестиционный спрос на жилье». Представитель регулятора пояснила, что обеспеченные люди используют недвижимость как вложение средств, что еще больше стимулирует рост цен. По словам Морозовой, в результате этого не достигается изначальная цель данной программы — «сделать жилье доступным широким слоям населения».

Также она указала, что наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. При этом целью программы является развитие жилищного строительства и в других российских регионах, подчеркнула руководитель департамента финансовой стабильности ЦБ.

Морозова заявила, что программу льготной ипотеки можно продлить на те регионы, в которых наблюдается «более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программу льготной ипотеки могут продлить для отдельных регионов страны.