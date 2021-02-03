Четверть российских компаний сохранят «удаленку»

Около четверти российских компаний в ближайшее время намерены оставить сотрудников на удаленной работе, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.

По результатам опроса, 23% работодателей планируют сохранить удаленную занятость почти для всех сотрудников, за исключением небольшого числа дежурных. Еще 16% компаний оставят «на удаленке» всю команду.

При этом 34% организаций заявили, что не знают, как будут организовывать работу дальше, указано в сообщении. Всего в исследовании приняли участие 545 работодателей.

Ранее сообщалось, что в Москве лишь 25% компаний планируют вернуть всех сотрудников в офис после отмены требования городских властей об обязательной удаленной работе.