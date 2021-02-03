Россияне рассказали, как часто используют мат на работе

| Бернст Ю.

Аналитики выяснили, как часто россияне используют нецензурную лексику на работе и как к этому относится их начальство. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Выяснилось, что 73% россиян могут выругаться на работе. При этом 10% делают это постоянно, а 63% — очень редко. 25% респондентов признались, что не позволяют себе ругаться матом на рабочем месте.

Исследование также показало, что у 43% опрошенных работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. 40% начальник делает замечания из-за нецензурных выражений.

У 9% мат на работе может привести к дисциплинарному разговору, 4% — грозит выговор, еще 4% — увольнение.

В опросе приняли участие более 3 500 человек из всех регионов страны.