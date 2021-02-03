Бизнес-омбудсмен оценил возможность отмены ИП

Индивидуальное предпринимательство имеет некоторую нелогичность в вопросе вывода средств, однако ликвидировать «Индивидуальное предпринимательство» (ИП) как форму собственности просто так невозможно, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью ТАСС.

Омбудсмен отметил, что во всем мире существуют самозанятые, не имеющие права нанимать сотрудников, или юридические лица. При этом в компаниях имеется разделение личных денег и средств организации.

«У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», – добавил Титов.

При этом он подчеркнул, что кроме экономических и социальных интересов развития важно учитывать мнение людей, которые привыкли к существующей системе.

«Когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно», – пояснил омбудсмен.

По его словам, для изменения системы следует выбирать «очень постепенные, не сложные и не наносящие ущерб людям» меры.

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