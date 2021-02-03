«Роснефть» вновь включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good

FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи подтвердило, что Компания остается участником группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series. В конце 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов из 5. По своим показателям Компания опережает 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector).

Группа индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации. Индексы FTSE4Good Emerging Indexes образованы в 2016 году и включают 545 компаний (23 российских участника индекса) с суммарной капитализацией свыше 3 трлн долл. из более 20 развивающихся стран.

В 2020 году «Роснефть» значительно улучшила позиции в рейтинге FTSE Russell в категории «Социальная сфера», которая учитывает показатели в области прав человека, поддержки коренных малочисленных народов, условий труда, промышленной безопасности и охраны здоровья.

«Роснефть» с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также Компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.

В 2020 году Компания представила обновленную публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», Публичную позицию Компании в области прав человека и Декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.

В декабре 2020 года Совет директоров НК «Роснефть» рассмотрел План по углеродному менеджменту Компании до 2035 года, который предусматривает достижение ключевых целей. Среди них: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

«Роснефть» является лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, CHRB