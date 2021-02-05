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Деловые новости

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Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии

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Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА «Новости».

Белоруссия поставит Украине 500 мегаватт, указано в сообщении.

Экстренные поставки понадобились после отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской теплоэлектростанциях.

Ранее сообщалось, что на Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля для ТЭС, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.

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