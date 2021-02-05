Макрон прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в Lancet

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикацию о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, эта публикация дала Европе возможность узнать больше о российском препарате, а также о готовности Москвы зарегистрировать его в ЕС.

Во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.