Суд потребовал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске в мае прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей», — приводит агентство слова судьи Натальи Варыгиной.

В сентябре прошлого года Росприроднадзор направил иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей. Ведомство требовало от компании возместить вред, нанесенный окружающей среде из-за нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд руб.