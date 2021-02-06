Fitch оставило суверенный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Об этом сообщает сайт агентства.

Как отмечается, прогноз в отношении России стабильный.

В агентстве указали, что кредитный рейтинг РФ на таком уровне «отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, включая самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов».

Там также подтвердили краткосрочный РДЭ («рейтинг дефолта эмитента». — «Газета.Ru») на уровне F2.

В январе агентство Fitch сообщило, что риск антироссийских санкций при администрации президента США Джо Байдена остается высоким.