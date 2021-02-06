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Министр финансов РФ Антон Силуанов Министр финансов РФ Антон Силуанов

Силуанов: экономика РФ преодолела последствия «коронакризиса»

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил решение агентства Fitch, которое подтвердило рейтинг России. Его слова приводит РИА «Новости».

Министр отметил, что экономика страны успешно преодолела негативные последствия «коронакризиса», о чем также свидетельствует данное решение.

«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне BBB со стабильным прогнозом является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса», — сказал Силуанов.

В субботу сообщалось, что Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB. В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне BBB-.

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