WP подсчитала затраты США на заявления Трампа о выборах и беспорядки

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов и беспорядки в здании Конгресса 6 января обошлись американской казне в $519 млн, сообщает газета Washington Post.

«Расходы росли с каждым днем, поскольку правительственные учреждения на всех уровнях были вынуждены выделять государственные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников», — указано в материале.

По данным издания, по меньшей мере $488,8 млн было выделено на развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне, $28 млн – на обеспечение безопасности инаугурации нового президента Джо Байдена. Кроме того, более $2 млн ушло на судебные разбирательства и обеспечение безопасности сотрудников избирательных комиссий.

Ранее стало известно, что за время своих попыток пересмотреть итоги выборов главы государства Дональд Трамп собрал $255,4 млн.

3 ноября в США прошли президентские выборы.По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил демократ Джо Байден, однако его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля.