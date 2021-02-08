Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год

В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают «Известия».

Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков.

При этом общая сумма долгов по займам увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

Президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что рост количества таких дел наблюдается из-за лиц, которые перестали обслуживать свои кредитные задолженности еще в 2019 году.

«Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан», — подчеркнул Мехтиев.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что россияне чаще всего становятся невыездными из-за долгов по кредитам.

При этом в материалы газеты также приводятся данные Банка России, согласно которым доля просрочки в сегменте потребительских ссуд сроком более трех месяцев поднялась с 7,5 до 9%. Однако в Банке не считают такие показатели критичными.