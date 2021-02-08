Песков заявил о поэтапной работе над увеличением размера пенсий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране.

«В одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — отметил представитель Кремля.

Он также напомнил, что президент неоднократно поднимал тему увеличения пенсионных выплат и призывал работать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что кабмин по поручению Путина подготовил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.