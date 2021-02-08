«Газпром» видит «хорошие перспективы» спроса на газ в Европе в 2021 году

| Бернст Ю.

Холодная зима в Европе и небольшой объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) поспособствуют высокому спросу на газ в 2021 году, считают в «Газпроме», передает ТАСС.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 6 февраля, из европейских ПХГ отобрано 47 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к нынешней зиме, и уже на 8% выше отбора за прошлую зиму. Таким образом, запасы газа в ПХГ ЕС уменьшились до уровня ниже 50%.

«Для нас это означает хорошие перспективы спроса», — заключили в «Газпроме».

5 февраля сообщалось, что в Германии осталось 42,44% запасов, во Франции — до 39,65%, на Украине — 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет.