В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники

| Бернст Ю.

Первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов рассказал, что немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья. Его слова передает РИА «Новости».

Речь идет преимущественно о тех странах, где люди хорошо владеют русским языком, а также знают нравы и обычаи России.

При этом, из-за использования VPN и других способов сокрытия себя в интернете определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно.

В январе Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.