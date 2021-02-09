Число дел о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 9 млн

| Бернст Ю.

Число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Он рассказал, что в минувшем году в судах было 9 млн таких дел.

Данный показатель стал самым высоким за пять лет.

Уточняется, что за год число дел о взыскании кредитной задолженности возросло на 1 млн 750 тысяч, что почти на четверть больше, чем в 2019 году.

В 2016 году число таких дел было почти втрое меньше — 3 млн 379 тыс.