На H&M в России завели дело о неуплате таможенных пошлин

Федеральная таможенная служба России инициировала уголовное производство в отношении подразделения шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB (H&M) в России о неуплате Bloomberg со ссылкой на соответствующих документ.

Так, дело было открыто в декабре 2020 года. Согласно данным ФТС, российское подразделение H&M не вносило некоторые лицензионные отчисления в таможенную стоимость товаров в период с 2016 по 2019 год. Эти платежи направлялись материнской компании в Швеции.

Служба добавляет, что таможенные пошлины не были уплачены на сумму 3,1 млрд рублей. При этом российское подразделение для покрытия расхождений, выявленных в ходе аудита, выплатила в 2019 году 3,1 млрд рублей.

Агентство добавляет, что в случае признания вины H&M наказание для компании составит штраф в сумме в два раза превышающей задолженность, а также существует риск санкции в виде тюремного срока для топ-менеджеров компании.

В пресс-службе H&M в Стокгольм подтвердили информацию о возбуждении дела, однако там не предоставили другие данные уголовного процесса.