МВФ призвал Банк России опустить ключевую ставку ниже 4%

Международный валютный фонд призвал Банк России опустить ключевую ставку еще на на 0,5%, сообщает РБК со ссылкой на заключение миссии МВФ по итогам консультации с российскими властями.

Как отмечается в докладе, эксперты МВФ ожидают снижения инфляции в России до 3,5% к концу 2021 года.

На данный момент инфляцию выше 4% удерживает ослабление рубля. Этот эффект, как считают в фонде, скоро ослабнет.

«ЦБ должен снизить ставки в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года», — отмечается в докладе.

В декабре 2020 года российский регулятор в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

В ЦБ пояснили, что решение о сохранении ключевой ставки связано с высокой неоднородностью нынешних тенденций в экономике и динамике цен.