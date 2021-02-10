Число официально зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,7 млн

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что число самозанятых в России достигло 1,7 млн, передает ТАСС.

По его словам, ФНС обрабатывает большое количество информации в отношении 157 млн человек, включая иностранных граждан, а также в отношении 3,4 млн компаний и 3,7 млн индивидуальных предпринимателей.

«И, наверное, могу себе позволить не без гордости сказать, что в отношении 1,7 млн самозанятых», — отметил Егоров, выступая в Совете Федерации РФ.

Специальный налоговый режим для самозанятых появился в ряде регионов как пилотных проект в 2019 году. В октябре 2020 года он начал действовать по всей России. Согласно нему, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

В ходе выступления в Совфеде Егоров также сообщил, что ФНС упростит получение статуса ИП.