Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с трех до десяти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на комитет гражданской авиации республики.

«Разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами: Россия – на семь рейсов (с трех до десяти рейсов в неделю c каждой стороны)», — говорится в сообщении.

Теперь самолеты «Нур-Султан – Москва» будут летать четыре раза в неделю, » Алма-Ата – Москва» — четыре раза, «Шымкент – Москва» и «Актау – Москва» — по одному разу.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.