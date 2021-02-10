Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

| Бернст Ю.

Потребительские цены в России с 2 по 8 февраля 2021 года выросли на 0,2%, передает ТАСС Со ссылкой на данные Росстата.

Также сообщается, что с начала года потребительские цены выросли на 0,9%. В годовом выражении инфляция на 8 февраля сформировалась на уровне 5,27%.

В предыдущую отчетную неделю инфляция в стране находилась на нулевом уровне.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что несколько волн ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках повлияли на ускорение инфляции в России.