В отделении РАН назвали назначение заинтересовавших Путина 30 млн рублей

Оставшиеся на счетах Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН 30 млн рублей не могли быть направлены на зарплаты сотрудникам, так как были целевыми, объяснили в руководстве учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данные деньги не были свободными деньгами. Это были целевые деньги – переходящий остаток на начало 2021 года на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых на себя обязательств, которые завершались в 2021 году», – рассказал представитель института.

Он подчеркнул, что данные средства не могли быть направлены на иные цели.

В ходе заседания совета по науке и образованию сотрудница института Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства Владимиру Путину на низкие зарплаты.

Впоследствии президент поручил министру финасов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах. Он отметил, что на конец 2020 года на счетах Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН оставалось еще около 30 млн рублей, однако руководство не сочло возможным направить их на поддержание уровня заработной платы.