Mastercard разрешит операции с помощью криптовалют

Операции с некоторыми криптовалютами станут доступны для пользователей платежной системы Mastercard уже в текущем году, сообщил вице-президент корпорации Радж Дамодаран.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в нашей сети», – указано в заявлении.

Дамодаран подчеркнул, что корпорация будет внимательно относиться к выбору поддерживаемых активов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об опасностях, связанных с криптовалютами.