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Деловые новости

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года

ЦБ обяжет банки увеличить лимиты переводов в Системы быстрых платежей

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Банк России планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тысяч рублей в сутки. Соответствующее требование прописано в проекте указания регулятора.

Банки должны будут скорректировать свои лимиты до 1 октября 2021 года. Предполагается, что такая мера позволит повысить доступность переводов через Систему быстрых платежей для граждан.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года банки будут обязаны предоставлять клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через СБП при помощи разработанного Национальной системы платежных карт мобильного приложения. Отмечается, что такое приложение позволяет сканировать QR-код «по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях», принимающих соответствующий способ оплаты.

Система быстрых платежей была запущена в России в начале 2019 года. С помощью нее можно переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ усилил требования к защите переводов через Систему быстрых платежей.

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