Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предстоящей встрече главы государства и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Он отметил, что план предстоящего обсуждения политиков только формируется.
При этом, по его словам, в повестку не планируют включать вопрос предоставления Россией Белоруссии кредита в размере $3 млрд.
Кроме того, пресс-секретарь не стал комментировать тему смены госсекретаря Союзного государства.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявил, что Лукашенко намерен попросить у Путина кредит в размере $3 млрд.