Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Банки столкнутся с дополнительными сложностями при утверждении законопроекта о закреплении за должниками права на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума (12 702 руб.). Об этом заявили в Ассоциации банков России, передает РБК.

Уточняется, что речь идет о проекте поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный в четверг, 11 февраля, в Государственную думу и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.

В документе указано, что задолжавшие регуляторам граждане будут защищены от ежемесячного списания часть доходов. Для этого необходимо будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства.

Кредитные организации, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти средства на счете должника.

В АБР выразили мнение, что это решение вынудит регуляторы «закладывать» новые риски в ставки по кредитам и отрицательным образом скажется на платежной дисциплине заемщиков.