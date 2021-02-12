Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о смене главы Пенсионного фонда во время общения с журналистами в пятницу, 12 февраля.

«Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство», — сказал представитель Кремля, когда его спросили, с чем связана смена руководства ПФР.

Ранее стало известно, что глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин был освобожден от занимаемой им должности. Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который ранее стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.