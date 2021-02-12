Мишустин поручил предоставить информацию о реальной зарплате бюджетников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям министерств на заседании правительства в пятницу, 12 февраля, предоставить детальную информацию о реальном уровне зарплаты бюджетников, а также изучить, как различаются зарплаты в рамках одной структуры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что тема оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.

Мишустин обратил внимание на то, что недопустимо подходить к исполнению указа президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (от 7 мая 2012 года) формально, необходимо видеть за этими цифрами людей.

«Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в министерство труда по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации», — сказал премьер-министр.

8 февраля 2021 года президент России Владимир Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых (Анастасия Проскурина) пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе. Позже глава государства на совещании с правительством заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по зарплатам в социальных сферах.