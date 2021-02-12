«Роснефть» отчиталась о росте выручки на фоне ее падения у мировых конкурентов

Выручка «Роснефти» в четвертом квартале выросла почти на 6% в рублях (до 1,52 трлн рублей) и на 2,5% в долларах (20,6 млрд долларов) по сравнению с третьим кварталом.

У большинства мейджоров в четвертом квартале произошло падение выручки, среди них: Shell (-47,4%), Chevron (-30,5%), ExxonMobil (-30,7%), ConocoPhillips (-25,7%), Total (-23%).

EDITDA «Роснефти» в четвертом квартале сохранился на уровне третьего квартала – 364 млрд рублей, в целом в 2020 году показатель составил 1,209 трлн рублей. Маржа EBITDA в четвертом квартале составила 23,2%.

В абсолютном выражении СДП «Роснефти» по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как: ExxonMobil (-2,6 млрд долларов), Chevron (1,7 млрд долларов), BP (-0,1 млрд долларов).

Показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (-0,2%).

Сумма чистого финансового долга за 2020 год сократилась на 9,7 млрд долларов.

При этом продолжилось улучшение структуры долга с уменьшением его краткосрочной части, которая составила 17%. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий почти в 3 раза превысила краткосрочную часть финансового долга. Это является еще одним доказательством устойчивой финансовой позиции компании.

Удельные капитальные затраты в сегменте «Разведка и добыча» составили 5,5 долл./б.н.э., снизившись на 9,8% год к году.

По итогам года компания успешно реализовала ранее заявленную программу оптимизации.

Удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире.