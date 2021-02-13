Россияне задолжали 15,5 млрд рублей за тепло в 2020 году

Долги россиян и управляющих компаний за тепловую энергию в 2020 году выросли на 15,5 млрд руб. Совокупная дебиторская задолженность составила 209,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Совет производителей энергии».

Отмечается, что ряд потребителей перестали платить за услуги после вступления в силу постановления правительства, которое ввело мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ. Так, к маю 2020 года уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85% от начислений.

«По пессимистичному сценарию с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 млрд рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 трлн рублей», — рассказали в ассоциации.

Там добавили, что необходимо принять меры для укрепления платежной дисциплины, а также организовать адресную поддержку потребителям, оказавшимся в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что долги россиян за электроэнергию за год выросли на 12 млрд рублей.