Минтруд заявляет о постепенной стабилизации на рынке труда

В России постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

В министерстве сообщили, что число официально зарегистрированных безработных россиян составляет менее 2,5 миллионов. В сентябре 2020 года безработными считались 3,7 миллионов.

В Минтруде отмечают, что о постепенной стабилизации ситуации свидетельствуют и данные Росстата.

По подсчетам организации, в январе 2020 года безработица в России составляла 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае официально зарегистрированных безработных граждан было 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.

В конце января 2021 года сообщалось, что число безработных в России снизилось до 2,6 млн человек.