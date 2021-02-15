В водах Дании возобновили укладку «Северного потока — 2»

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку «Северного потока — 2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.

Судно начало работу в Балтийском море 6 февраля, однако на следующий день ее пришлось отложить из-за штормов.

Ожидается, что прокладка «Северного потока — 2» в водах Дании завершится до конца апреля 2021 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.