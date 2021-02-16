В ЦБ предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников

Мошенники пытаются обойти возможность банков предотвратить хищение средств их клиентов, что является серьезным вызовом в борьбе с такими преступлениями, рассказал первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью РИА «Новости».

Так, злоумышленники понимают, что банки могут остановить мошенническую активность, идущую через платежные системы, поэтому все чаще пытаются вынудить жертв снять деньги со счета и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка.

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда деньги ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки», – предупредил Сычев.

Он добавил, что мошенникам приходится придумывать новые схемы обмана из-за роста финансовой грамотности россиян, однако злоумышленники продолжают использовать методы социальной инженерии.

Ранее ЦБ предупредил банки о схеме мошенничества, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юридических лиц.