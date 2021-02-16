Лукашенко одобрил проект соглашения об экспорте нефтепродуктов через порты РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Москвой о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Соответствующий Указ глава государства подписал 16 февраля, сообщила президентская пресс-служба.

Как уточняется, Лукашенко также уполномочил Минтранс республики провести переговоры по проекту соглашения и подписать документ в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта.



В конце 2020 года Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа в 2021 году.