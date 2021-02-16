Вашингтон считает газопровод «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат консультироваться с союзниками по шагам относительно газопровода «Северный поток — 2», так как считают проект «плохой сделкой» для Европы, передает ТАСС.

По ее словам, позиция американской стороны по отношению к газопроводу не меняется. Кроме того, президент США Джо Байден дал понять, что он считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой».

«Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций», — сказала представительница Белого дома. Однако она отметила, что санкционные шаги будут предприняты в координации с союзниками и партнерами США.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников написала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с ФРГ по российскому газопроводу «Северный поток — 2». По словам источника из ФРГ, администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая «угрозы санкций» против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Источник из Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».