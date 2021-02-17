«Известия»: производители яиц и мяса птицы хотят увеличить закупочные цены на 10%

Ретейлеры готовы поднять цены на яйца и курицу после запроса производителей о повышении отпускной стоимости товаров до 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что торговые сети уже уведомили Минпромторг о намерениях производителей. Информацию об этом также подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Увеличение цен связано с сокращением предложения куриного мяса и яиц в связи с распространением птичьего гриппа, сокращением поголовья, а также с выросшей стоимостью кормовой базы.

В Минэкономразвития пояснили, что мясо курицы дорожает ускоренными темпами с конца осени. С ноября 2020 года по январь 2021 цены выросли на 5,6%. Также в ведомстве сообщили о росте стоимости яиц, при этом не уточнив, как именно.

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать колбаса и сосиски.