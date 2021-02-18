Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

До 250 тысяч рублей в месяц может получать технолог отдела разработки. У соискателя должен быть опыт в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

Технологу на производстве товаров для творчества готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

До 200 тысяч рублей в месяц предлагают дизайнеру на фабрике с опытом в сфере прямых продаж и ориентацией в тенденциях на мебельном рынке.

Для конструктора столярных изделий открыта вакансия с зарплатой до 130 тысяч рублей, столько же готовы платить печатнику на цифровом оборудовании, имеющему навык работы в графических программах.

Мастеру-лепщику обещают до 115 тысяч рублей в месяц за отливку и протяжку гипсовых лепнин, а руководителю цеха шелкотрафаретной печати по текстилю — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале.