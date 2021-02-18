В Минтруде отметили стабилизацию ситуации с безработицей в России

Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила о стабилизации ситуации на рынке труда, передает ТАСС.

По ее словам, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется и по прогнозам правительства тенденция к снижению будет продолжаться.

«Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике 3,7 млн граждан, то сегодня — это 2,4 млн человек», — отметила замминистра.

Так, численность зарегистрированных безработных за этот период снизилась на треть.

Ранее президент России Владимир Путин оценил влияние пандемии на безработицу.