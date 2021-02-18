Верхошинский: с кризисом пандемии Альфа-Банк справился, как и со всеми предыдущими

Банковская группа «Альфа-Банк» объявила в четверг о результатах работы за 2020 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Так, активная розничная клиентская база увеличилась на 1 млн, или на 15%. Число активных клиентов малого и среднего бизнеса - на 87 тыс., или на 16%.

При этом число клиентов платформы Альфа-Директ выросло в 3,5 раза.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что банк справился с кризисом пандемии, как и со всеми предыдущими. Свою роль в этом сыграла заложенная акционерами культура гибкости и скорости. «Нам удалось быстро перестроить работу, с колёс запустить несколько креативных антикризисных решений, сократить расходы без увольнения людей», — отметил он.

Привлечь новых клиентов банку помогли, в том числе, удобные цифровые продукты. Например, Альфа-банк еще в 2019 году запустил онлайн-ипотеку, а весной 2020 года «окончательно избавил клиентов от необходимости куда-либо выезжать». По словам Верхошинского, 85% клиентов Альфа-банка еще до пандемии постоянно пользовались мобильным приложением.

В первые месяцы пандемии Альфа-Банк сразу же включился во все программы господдержки. И кроме того, предложил клиентам свои кредитные каникулы. Для малого бизнеса банк упростил дистанционное открытие счета.

Также не было закрыто ни одного отделения, а весной была расширена доставка кредитных карт до 900 городов. «Мы понимали: кризис пройдет, а доверие клиентов останется с нами надолго», - отметил глава Альфа-Банка. По итогам года весь кредитный портфель банка вырос на 22%, а кредиты физическим лицам - на 34%.

Альфа-банк не стал откладывать стратегические проекты. Так, была запущена сеть phygital-отделений и полностью переработано мобильное приложение. «Как результат — первая строчка рейтинга Marskwebb», — констатировал глава Альфа-Банка.