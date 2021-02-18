Поляки заявили о необходимости «Северного потока — 2»

Читатели польской газеты Interia высмеяли власти после новости о том, что «Газпром» экспортировал рекордные объемы в Европу.

Как подчеркнули пользователи, в январе 2021 года «Газпром» увеличил поставки газа в Польшу на 89,9%. Читатели заявили, что это доказывает важность газопровода «Северный поток — 2».

«И где все те люди, которые пророчили «Газпрому» банкротство?» — говорится в одном комментарии.

«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», — написал другой читатель.

Ранее на Украине назвали остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни и смерти.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.