Стали известны детали готовящихся санкций ЕС против России из-за Навального

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ограничения, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов. Об этом пишет Bloomberg.

Как сказал источник из дипломатических кругов, санкции будут распространяться на «российских официальных лиц и организаций, которые, как предполагается, напрямую причастны к этому делу».

Издание пишет, что о санкциях представители ЕС договорятся 22 февраля. Таким образом, введение ограничений могут одобрить к концу месяца.

Ранее в МИДе пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.