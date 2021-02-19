Минфин предлагает ввести новый налог

Министерство финансов России готовит законопроект о введении налога на старательскую деятельность, сообщает издание «Известия».

В Минфине подтвердили изданию факт разработки нового законопроекта и рассказали, что в сентябре текущего года он должен быть представлен правительству, а в ноябре – внесен в Государственную думу.

При этом в министерстве пояснили, что инициатива является сопутствующей к законопроекту «О старательской деятельности», разработанному Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Проект Минвостокразвития вводит понятие «старательской деятельности», под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов, которая осуществляется российскими гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом, указано в сообщении.

В настоящее время этот законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве, он должен быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.