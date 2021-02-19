Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США

Арктические морозы, накрывшие Соединенные Штаты, обрушили экспорт сжиженного газа. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время большинство скважин по добыче газа в стране приостановили работу. Поставки на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2−4 раза, до 210 млн кубометров в сутки.

При этом вырос спрос на газ внутри США. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, электростанции сокращают мощность. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.

Ранее сообщалось, что в США из-за непогоды погибли 34 человека.