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Последствия снегопада в городе Эль-Пасо, штат Техас, США, 15 февраля 2021 года Последствия снегопада в городе Эль-Пасо, штат Техас, США, 15 февраля 2021 года

Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США

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Арктические морозы, накрывшие Соединенные Штаты, обрушили экспорт сжиженного газа. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время большинство скважин по добыче газа в стране приостановили работу. Поставки на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2−4 раза, до 210 млн кубометров в сутки.

При этом вырос спрос на газ внутри США. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, электростанции сокращают мощность. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.

Ранее сообщалось, что в США из-за непогоды погибли 34 человека.

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