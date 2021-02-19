Производители предупредили о подорожании продуктов из-за упаковки

Предприятия пищевой промышленности заявили об угрозе роста цен на продукты в связи с увеличением стоимости упаковки на 10–15%. Руспродсоюз (РПС, объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросил проверить обоснованность подорожания пластиковой упаковки, пишет «Коммерсантъ».

В обращении, направленном главе службы Максиму Шаскольскому, указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте стоимости пластиковой упаковки в среднем на 10–15%. Притом поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья.

По словам главы Российского союза пекарей Алексея Ляпина, стоимость упаковки с конца прошлого года выросла на 70%. В СИБУРе добавили, что цены на мировом и российском рынках выросли из-за увеличения спроса на полимеры и цен на сырье для нефтехимии, связанное с мировыми котировками углеводородов и приостановкой работы некоторых предприятий в начале года.

В ФАС заявили, что получили данное письмо и пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Ранее сообщалось, что продукты в январе 2021-го в России подорожали на 7,6% к прошлому году.