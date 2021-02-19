Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, передает корреспондент «Интерфакса» с церемонии подписания.

Соглашение заключили министры транспорта РФ и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко. Документ действует три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию. По договоренности, Белоруссия гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ, в 2022 году — 3,2 млн тонн, в 2023 году — 3,1 млн тонн.

«Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн», — сообщил Савельев.

В свою очередь, Авраменко выразил радость в связи с достижением договоренности.

«Соглашение даст существенный толчок и даст дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов, в первую очередь на экспорт», — добавил он.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения об экспорте нефтепродуктов через порты РФ.