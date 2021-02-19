Лавров: вопрос о статусе «Северного потока — 2» закрыт для уважающих закон людей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что профильная служба Еврокомиссии провела исследование вопроса о юридическом статусе газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал РБК.

По его словам, по этой причине санкции из-за нарушения газовой директивы ЕС не могут быть введены.

Он подчеркнул, что, согласно заключению службы, «Северный поток — 2» является инвестиционным проектом, реализация которого была начата задолго до внесения изменений в директиву, в третий энергетический пакет.

«Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — добавил Лавров.

Министр также уточнил, что российская сторона полностью реализует свои обязательство по газовому проекту.

Ранее в Кремле прокомментировали материал Bloomberg о новом списке санкций США против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.