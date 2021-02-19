Капитализация биткоина превысила триллион долларов. Об этом следует из данных портала CoinMarketCap.
Криптовалюта в 18.49 мск подорожала до $53 650, рост составил 4,14%.
Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.
Ранее биткоин установил очередной рекорд по цене.
Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.