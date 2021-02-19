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Деловые новости

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Капитализация биткоина превысила триллион долларов

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Капитализация биткоина превысила триллион долларов. Об этом следует из данных портала CoinMarketCap.

Криптовалюта в 18.49 мск подорожала до $53 650, рост составил 4,14%.

Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.

Ранее биткоин установил очередной рекорд по цене.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.

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