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Деловые новости

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Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными

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Американский миллиардер, предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил мнение в своем Twitter, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум являются завышенными.

Он считает, что цифровая валюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом она также подвержена запоздалым откликам и ошибкам, как и любая система данных.

«Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — написал Маск в соцсети.

В субботу, 20 февраля, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $57 тыс.

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