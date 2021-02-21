Россиянам назвали товары и услуги, которые лучше оплачивать картой

Заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова заявила, что некоторые товары и услуги лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она помнила, что налоговая служба готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов — для получения выплат россиянам не нужно будет подавать документы, налоговики все сделают сами на основании данных онлайн-касс.

Налоговый вычет в России можно вернуть за лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи.

Наиболее популярными являются вычеты на образование. Деньги можно вернуть за свое обучение, своих детей и подопечных, братьев и сестер. При этом образовательное учреждение должно иметь лицензию. Наименее распространены вычеты на лечение и приобретение лекарств.

Максимальный размер совокупных расходов, попадающие под вычет — 120 тысяч рублей. Так, человек сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы — 15,6 тысячи рублей.

В настоящее время для получения налоговых вычетов необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и т.д.) и подать заявление в ФНС.

Ранее сообщалось, что покупки россиян будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС.