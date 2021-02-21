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Деловые новости

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Эксперты выяснили, кто дарит наибольшие суммы на подарочных картах к 23 февраля

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Эксперты рассказали, кто ко Дню защитника Отечества дарит больше всего денег на подарочных картах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В преддверии 23 февраля женщины в среднем пополняли предоплаченные карты на 5 680 рублей. Минимальная сумма подарка составляла 1000 рублей, а максимальная — 13 500 рублей.

Самые большие средние чеки подарков зафиксированы среди россиянок в возрасте от 21 до 40 лет (6 127 рублей). На втором месте оказались женщины 41-50 лет со среднем чеком в 3 712 рублей, а на третьем клиентки в возрасте 51-60 лет с суммой в 2 550 рублей. Россиянки 21-30 лет положили на предоплаченные карты в среднем 1 650 рублей.

Ранее были названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта в России.

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